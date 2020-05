El coronavirus revela el gran fallo de Occidente: apostarlo todo al software

La pandemia destapa la inutilidad de los grandes polos de innovación como Silicon Valley para solucionar el problema. La falta de inversiones a I+D en áreas estratégicas [...] nos dejan a merced de fabricantes asiáticos y sin capacidad de innovar. ¿Por qué no tenemos vacunas ni medicamentos, ni suficientes mascarillas ni respiradores? "Podríamos tener todo eso pero decidimos que no, en especial, elegimos no tener los mecanismos, las fábricas, los sistemas para producirlo. Hemos optado por no 'construir'",