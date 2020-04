"La información publicada es incorrecta. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no tiene a día de hoy constancia de esta petición y, por tanto, no la ha admitido a trámite". Así de contundente ha sido el rapapolvo de la cuenta oficial del Parlamento Europeo en España a Eduardo Inda , por un tuit en el que se hacía eco de un texto publicado en su sitio web Ok Diario.