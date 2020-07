Coronavirus en Estados Unidos | Anthony Fauci: “El enemigo aquí es el virus, no hay tiempo para peleas políticas”

Donald Trump no termina de entender por qué su popularidad no es tan alta como la del científico jefe del equipo especial contra el coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci. "Él tiene esta alta aprobación, entonces ¿por qué yo no la tengo? Es llamativo", llegó a decir el presidente esta semana. No era el primer dardo que le llegaba a Fauci desde el gobierno, pero el mayor experto en enfermedades infecciosas en el país y principal epidemiólogo de la Casa Blanca trata de mantenerse alejado de ese tipo de controversias...