Coronavirus y el Estado Americano fallido [ING]

Estados Unidos no tiene ninguno de los sistemas o infraestructura que le permitan lograr lo que China ha hecho para combatir las infecciones masivas. Lo único más aterrador que el virus COVID-19 que se está extendiendo por todo el mundo es el conocimiento de que este país no está preparado para proteger a las personas de él. La respuesta a la epidemia sería divertida si no fuera tan peligrosa. Primero, el régimen de austeridad eliminó la división de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) responsable de combatir los brotes de enferme