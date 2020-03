Coronavirus, ecología y humanos

Nuestra especie ha aprendido lo que puede y no puede comerse... comiéndoselo. Hay multitud de plantas y animales venenosos y si hemos aprendido cuáles comer y cuáles no se supone que es porque más de uno se ha quedado por el camino por morder lo que no debía. Así que hemos comido de todo. Sin embargo, no parece haber noticia de que anteriormente alguno de los virus que necesariamente han tenido que pasar al cuerpo humano desde otras especies haya liado la que está armando el COVID 19. ¿Dónde puede estar la diferencia?