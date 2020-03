Coronavirus: Los clanes gitanos de Son Banya cierran el poblado  

Comentan: "Nosotros no queremos que entre esta enfermedad mala a Son Banya, por eso vamos a cerrar todo a cal y canto y aquí no entra nadie" Se trata de la primera vez en la historia del poblado de Son Banya que los clanes gitanos que controlan la venta, distribución y tráfico de drogas deciden realizar un cierre total de la actividad. «Ahora estamos pendientes de pedir al Pedro Sánchez y al coletas que nos den una paguita. Vamos a pedir un ERTE de esos. Nosotros no podemos trabajar por responsabilidad»comenta en tono de humor.