"Coronaliberales" e inmunidad de grupo: en Suecia también mueren [DEU]

En Suecia no hubo “lockdown”, menos aus obligación de llevar mascarilla. Confianza en lugar de restricciones, es la “via sueca”. El epidemiólogo estatal Anders Tegnell afirma: “Pensamos que con libertad conseguiremos lo mismo que otros paises con restricciones” ¿Es asi? Ya han muerto 2000 personas de Covid-19, 16000 infectados. Las camas escasean en las UCIs y no todo los pacientes tienen el mismo derecho a un tratamiento adecuado. Mayores de 80, mayores de 70 con una patologia previa graves y mayores de 60 con 2 patologias previas no son...