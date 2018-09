Un coro de enfermos de Alzhéimer canta 'I still haven't found what I'm looking for' de U2  

El coro 'Les Veus de la Memòria', perteneciente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV), ha grabado un videoclip de la canción 'I still haven't found what I'm looking for' de U2, junto con el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane, que han elegido porque en las primeras fases de la enfermedad el enfermo se siente identificado con la canción, y pretenden mostrar "la cara más amable" del Alzhéimer. Así lo ha manifestado este jueves, la directora de 'Les Veus de la Memòria' y trabajadora de AVAF, Soledad Corach