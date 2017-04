Corea del Norte: Reportaje de una visita

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

"Nos movimos siempre en autobús. Vi toda la ciudad, siempre desde el autobús. No había agobio, había tranquilidad. La gente iba tranquila por la calle. Había coches, algunos muy nuevos, pero no muchos. La gente común suele moverse en bici. No había mendigos, y todas las calles estaban limpísimas. Se veían muchos rascacielos con apartamentos para la gente común. Mi nos dijo que en Corea la enseñanza y la sanidad son gratuitas. El piso lo entrega el Estado, como es el Estado el que decide a qué debe dedicarse cada persona."