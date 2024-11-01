Convertir al algoritmo en chivo expiatorio [Eng]

Los desafíos epistémicos de Estados Unidos van más allá de las redes sociales. Esta crisis abarca muchas cosas: mentiras políticas desenfrenadas; desinformación; y teorías de la conspiración; creencias generalizadas en falsedades demostrables (" percepciones erróneas "); intensa polarización en las fuentes de información preferidas ; y la pérdida de confianza en las instituciones destinadas a defender los estándares básicos de verdad y evidencia (como la ciencia , las universidades , el periodismo profesional y las agencias de salud pública ).