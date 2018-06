Convenio TIC: La Comisión negociadora modificará el redactado del artículo que regula la ultraactividad

Hemos recibido una respuesta consensuada desde la Mesa Paritaria donde se explicita que no fue voluntad de las partes modificar la ultraactividad indefinida. Por ello, se va a convocar a la Mesa Negociadora del Convenio para cambiar el redactado existente de tal forma que no deje lugar a la duda, como siempre tuvo que ser. Esta respuesta supone reconocer implícitamente que el redactado actual no tiene la misma claridad que el anterior y, por lo tanto, ponía en peligro la ultraactividad.