El contundente mensaje a Abascal: “¿Cómo tienes la cara de decir que vivimos de ayudas viviendo tú del Estado?”

Abascal protagonizó un bochornoso momento al leer en un mitin una hoja con apellidos de perceptores de ayudas al alquiler en Madrid: “Ababoud, Aalili, Aamir, Abakhti”. No explicó que era la hoja de apellidos que empiezan por “A” y si iba a la “G” son casi todos García o González. No comentó que un 81% de perceptores son nacidos en España. No explica Abascal cuánto ha cotizado él y cuánto ha percibido del Estado a lo largo de su vida o cuántos trabajos ha tenido. Ahora una hija de migrantes le ha puesto en su sitio con un contundente mensaje