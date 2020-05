El contrato de 2.100 millones de euros en tanques nace en 2007 y aún no está adjudicado

Tanto Gabriel Rufián como Joan Baldoví afearon al Ejecutivo que no destine dinero a sanidad o a programas sociales en plena pandemia y lo utilice en la compra de tanques, pero todavía no se ha adjudicado la licitación ni se ha desembolsado el presupuesto, que está previsto que se pague en varias fases a lo largo de 10 años. El proyecto no nace durante la pandemia, sino que surgió en 2007. Sin embargo, aunque Defensa ya ha firmado el compromiso que avala la constitución de la sociedad que desarrollará el proyecto, todavía no se ha desembolsado…