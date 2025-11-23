Al igual que en el caso anterior, publico aquí, con todas las salvedades, la contrapropuesta europea al plan de paz de Trump para Ucrania.

Está compuesto por 24 puntos.

1. Poner fin a la guerra y crear mecanismos para prevenir cualquier repetición, estableciendo un marco permanente para "paz y seguridad duraderas".

2. Ambas partes se comprometen a un alto al fuego total e incondicional —en el aire, tierra y mar.

3. Inicio inmediato de conversaciones sobre la configuración técnica para monitorear el alto el fuego, con participación estadounidense y europea.

4. Se introduce una misión de monitoreo internacional liderada por EE.UU., utilizando principalmente satélites, drones y herramientas remotas, con un componente terrestre para investigar presuntas violaciones.

5. Se crea un mecanismo para presentar e investigar violaciones del alto el fuego y discutir "medidas correctivas".

6. Rusia debe devolver "incondicionalmente" a todos los "niños ucranianos deportados o desplazados ilegalmente", bajo supervisión internacional.

7. Intercambio completo de prisioneros bajo el principio de "todos por todos". Rusia también debe liberar a todos los detenidos civiles.

8. Después de que se estabilice el alto el fuego, ambas partes toman medidas humanitarias, incluidas visitas familiares a través de la línea de contacto.

9. Se reafirma la soberanía de Ucrania; no se puede forzar a Ucrania a adoptar neutralidad.

10. Ucrania recibe garantías de seguridad legalmente vinculantes de EE.UU. y otros: efectivamente un acuerdo similar al Artículo 5 de la OTAN.

11. No se imponen restricciones a las fuerzas armadas de Ucrania o su industria de defensa, incluida la cooperación militar extranjera.

12. Los garantes de seguridad forman un grupo ad hoc de Estados europeos y no europeos dispuestos a participar. Ucrania decide qué fuerzas, armas y misiones extranjeras permite en su territorio.

13. La membresía de Ucrania en la OTAN depende únicamente del consenso interno de la Alianza.

14. Ucrania se convierte en miembro de la UE.

15. Ucrania permanece como Estado no nuclear bajo el TNP.

16. Los temas territoriales se abordan solo después de un alto el fuego total e incondicional.

17. Las negociaciones territoriales parten de la línea de contacto actual.

18. Una vez acordados los términos, ni Rusia ni Ucrania pueden cambiar los acuerdos territoriales por la fuerza.

19. Ucrania recupera el control de la central nuclear de Zaporozhie (con participación estadounidense) y la represa de Kajovka, bajo un mecanismo de transferencia especial.

20. Ucrania recibe acceso sin obstáculos al río Dniéper y control del cordón litoral de Kinburn.

21. Ucrania y sus socios llevan a cabo cooperación económica sin restricciones.

22. Ucrania es reconstruida completamente y recibe compensación financiera —incluido el uso de activos soberanos rusos congelados, que permanecerán bloqueados hasta que Rusia pague reparaciones.

23. Las sanciones impuestas a Rusia desde 2014 pueden aliviarse parcial y gradualmente solo después de una "paz sostenible", con restablecimiento automático si se viola el acuerdo.

24. Se inician conversaciones separadas sobre la arquitectura de seguridad europea con todos los Estados de la OSCE.