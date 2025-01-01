Las contradicciones de Netanyahu que destapan sus mentiras: de negar la hambruna a hablar de "liberar" Gaza

Israel ha redoblado su ofensiva contra la Franja de Gaza, utilizando el hambre como arma de guerra. Unos ataques que está realizando mientras intenta venderle al mundo que lo que quiere es "liberar" y no ocupar dicho territorio. Sin embargo, el mapa y los propios discursos de Netanyahu destapan sus mentiras y contradicciones. Sin remordimiento ni vergüenza, el primer ministro israelí intenta reescribir la historia manipulando lo que está sucediendo en su beneficio y siendo incongruente con su propio discurso