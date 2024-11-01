Contrabando de hormigas en EEUU está fuera de control tras los recortes de Trump, y podría ser perjudicial para el país

El contrabando de hormigas y otros insectos en EE. UU. podría estar aumentando debido a los recientes recortes del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) bajo la Administración Trump, según un nuevo informe. El DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental.), la agencia que en su día dirigió el multimillonario Elon Musk, esta primavera despidió y pagó por su renuncia a empleados federales. Esto afectó a varios miembros del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA. “El potencial de invasión es enorme. Es absurdo”