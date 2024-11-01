edición general
2 meneos
8 clics

Los contrabandistas de combustible de Pakistán, en apuros por el aumento de los costes tras el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro (Eng)

El suministro de combustible que cruza la frontera entre Pakistán e Irán se ha reducido casi a la mitad desde los ataques estadounidenses e israelíes.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , pakistán , contrabando , crisis , ormuz
1 1 0 K 25 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 25 actualidad

menéame