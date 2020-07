A pesar de todo ello, no hemos logrado convencer a las grandes mayorías en apenas algunas pequeñas cuestiones (ejemplo: que medicina=mola y que homeopatía,magia=caca), y no les hemos convencido en casi ninguna de las grandes cuestiones arriba señaladas. No sólo eso: el panorama cultural confiere cada día más poder al idealismo, ya sea en sus formas cultas o en sus formas groseras y brutales.