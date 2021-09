El contenedor amarillo trajo la basuraleza al pueblo

Este año ha sido la novedad en el pueblo. No está con el resto de los contenedores donde normalmente los vecinos tenían costumbre de tirar la basura. Se ha puesto el contenedor, pero no se recoge con una frecuencia adecuada. Un contenedor permanentemente saturado de residuos. Los vecinos del pueblo separando residuos en sus casas y cuando llegan con su bolsa al contenedor amarillo no pueden dejarla dentro porque no hay capacidad de recogida. El dilema está servido ¿Dejar la bolsa junto al contenedor lleno? ¿Llevarla a los otros contenedores?