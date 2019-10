Contaminación: ¿Es inútil luchar contra el cambio climático? Científicos desmienten un polémico artículo

Un artículo de opinión en The New Yorker, escrita por Jonathan Franzen, en el que se hablaba sobre la inutilidad de la lucha contra el cambio climático, ha despertado una gran controversia entre científicos y expertos en clima, que no han dudado en criticar las palabras de Franzen.En una columna de opinión titulada '¿Qué pasa si dejamos de fingir?', el autor, Jonathan Franzen sostenía que la destrucción del planeta a causa del cambio climático provocado por el hombre era inevitable.