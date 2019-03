El consumo diario y el cannabis de alta potencia están relacionados con tasas más altas de psicosis

A pesar de que la asociación entre ambos fenómenos parece clara, no existen muchos estudios que hayan sido capaces de replicar resultados anteriores y no se ha conseguido demostrar causalidad. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista 'The Lancet Psychiatry' refuerza esta asociación y señala que el consumo diario de cannabis, especialmente el de alta potencia, está estrechamente relacionado con el riesgo de desarrollar este tipo de trastornos.