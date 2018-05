El consumo visible puede definirse ampliamente como el tipo de consumo que no satisface una necesidad o deseo directo, sino más bien, un deseo de ser considerado como alguien que ocupa una posición más alta en una jerarquía. Por ejemplo, compro un Picasso no porque me gusta especialmente la pintura, sino porque, colgada en una pared prominente de mi casa, inmediatamente les dice a mis visitantes y amigos lo rico que soy. Es este estado lo que busco, no la pintura.