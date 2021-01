Consultorio de Sexo: “Tras 8 años de novios y 2 casados mi mujer me propone un trío, estoy descolocado y triste”

Mi mujer me ha propuesto un trío con otra mujer. Llevamos dos años casados tras ocho de novios. Nunca me hizo tal propuesta durante el noviazgo. Estoy descolocado y triste, no sé cómo reaccionar. Dice que quiere experimentar. Y más que la propuesta me ha desorientado que quiera con una mujer; hubiera preferido un hombre, la verdad. La he dicho que no, por supuesto. Estoy fatal. ¿Por qué me ha hecho esta propuesta? Gracias por su consejo. Para mi es inaceptable, espero que lo entienda.