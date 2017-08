Una consultora de la industria alimenticia revela lo que hacen para que compres sus productos [ENG/ESP]

Kate Cooper revela los secretos de su industria. 1) Todo el mundo se cree lo que dice la etiqueta (ej "100% natural" o "de granja") 2) Nos enfocamos en el progreso (tras la 2a guerra mundial fue demandada una agricultura intensiva pero para hacer sentir a la gente mejor nos centramos en los progresos y no en la retroceso de calidad de vida de los animales. Estas dos técnicas por sí solas no funcionan. Necesitan hacer uso de su "arma secreta"; 3) Tú. La ignorancia voluntaria, no querer saber esto y no darte información.