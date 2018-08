Que no se le olvide lo importante de la semana pasada. La consulta contra la corrupción no alcanzó el umbral, pero tiene un impacto político. El gobierno de Duque prometió que no habría más impuestos y habrá impuestos. Y Álvaro Uribe propone que el presidente sea quien suba el salario mínimo. Esto es Me Acabo de Enterar.