El constante avance de la soledad

“Me da vergüenza admitir que mi hija me ha echado de casa, me ha robado la cartilla y ha falsificado mi firma. Cómo voy a decir que la persona a la que le di la vida me ha abandonado en la calle como a un perro“. Se trata de un testimonio anónimo que visibiliza una realidad que apenas aparece en las portadas, pero que existe. La presencia y el ruido de los mayores pensionistas manifestándose en las calles y plazas de España, ocupando portadas y titulares, contrasta con el silencio de otras muchas situaciones.