“Si no crees en la humanidad, no puedes creer en la literatura”, sostiene Constance Debré. En su novela ’Love Me Tender’, un fenómeno en Francia, refleja su propio viaje, que la llevó a dejar la abogacía por la escritura y la heterosexualidad por el lesbianismo, y el dolor que supuso la pérdida de la custodia de su hijo