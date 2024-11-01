·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14662
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8058
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8496
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
4372
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4807
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
513
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
470
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
446
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
356
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
386
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
19
clics
Constance Chang visibiliza la violencia en la vida de las trabajadoras migrantes en un cine que incomoda
Aunque la película `Blue Sun Palace` (2025) nunca gane un Oscar, tiene algo mucho más valioso: una mirada honesta que incomoda, duele y nos obliga a pensar.
|
etiquetas
:
constance chang
,
migrantes
,
cine
,
oscar
1
0
0
K
14
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
14
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente