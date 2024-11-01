edición general
1 meneos
19 clics

Constance Chang visibiliza la violencia en la vida de las trabajadoras migrantes en un cine que incomoda

Aunque la película `Blue Sun Palace` (2025) nunca gane un Oscar, tiene algo mucho más valioso: una mirada honesta que incomoda, duele y nos obliga a pensar.

| etiquetas: constance chang , migrantes , cine , oscar
1 0 0 K 14 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 14 cultura

menéame