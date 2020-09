Conspiranoico de la "plandemia" me ha ganado...

Como algunos sabrán no soy nada amiga de las magufadas y me resulta incluso entretenido desmontar los argumentos de los magufos en las RRSS, (que aburrido sería este mundo sin ellos) normalmente es extremadamente fácil dejar sus argumentos en evidencia, algunas veces pues requiere algo mas de dedicación, pero siempre acabas desamontonándolos.

Pero hoy por primera vez he perdido, no he sido capaz de desmontar una de las pruebas del comando plandemia, se trata de la web del WITS perteneciente al banco mundial en dónde lista las importaciones de un producto llamado COVID-19 Test kits hasta aquí todo normal.... el problema es que ponen como fecha de importación el 2018.

El enlace a la web en cuestión: wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/All/year/2018/tradeflow/I

Recurro a la sabiduría popular de menéame para encontrar explicación, porque la única que encuentro es que alguien metiese la pata poniendo la fecha.