Los consoladores no consuelan y los succionadores no succionan

No voy a andarme con rodeos: los consoladores no existen. Existen los vibradores, los dildos, los juguetes eróticos… Pero ninguno de ellos sirve para consolar. Este término, tan popular por otra parte, es solo un vestigio del origen del mismo, que nos recuerda que los vibradores fueron inventados en una época en la que a las mujeres se nos consideraba “histéricas” según la ciencia y, para “curarnos” y aliviar nuestro sufrimiento, se recetaban orgasmos. Claro que entonces no los llamaban orgasmos, por supuesto: los llamaban paroxismo o catarsis.