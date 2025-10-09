·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Consérvese sano...
1
meneos
134 clics
enviado
____
3 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «#1 gripe asiática, 1918. p.D. mas probablemente 1957-1958 , otra pandemia.»
Professor
2025-10-09 00:02:08
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Feindesland
*
A ver... Yo calculo que es de los años 40.
Lo que no pillo, es lo de Asia. Si alguien tiene alguna idea...
0
K
18
#2
Professor
*
#1
gripe asiática, 1918.
p.D. mas probablemente 1957-1958 , otra pandemia.
1
K
23
#3
Feindesland
#2
Raro que en 1918 tuviese la sede en la avenida de José Antonio...
Pero me parece un apunte cojonudo. Gracias.
0
K
18
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente