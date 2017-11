Consentimiento, violencia y qué se espera de una víctima: los conceptos en juego en el juicio a La Manada

Las acusaciones apuntan en una dirección: una mujer puede sufrir violencia sexual aunque antes haya consentido un beso, aunque no se haya resistido duramente o aunque no haya habido violencia extrema. Era la primera vez que los acusados se enfrentaban a la mirada ajena. Lo hicieron serios pero con descaro, escrutando a los periodistas que entraban en la sala. La fiscal les acusa de "ignorancia deliberada": "Como sé que va a decir que no, no pregunto"