La conselleira de Medio Rural teme un verano complicado: "Estamos traballando xa coa IA para adetección de lumes e vixilancia" (Hemeroteca)
María José Gómez abre la puerta a acabar con la moratoria del eucalipto y que sea el sector el que regule.
|
etiquetas
:
conselleira
,
medio
,
rural
,
verano
,
complicado
,
trabajo
,
ia
,
detección
,
fuegos
compartir
actualidad
#1
luspagnolu
Son declaraciones de finales de junio pero total y absolutamente actuales.
1
K
34
#2
nilien
#1
Entonces quizás convendría que lo mandaras por el sub Hemeroteca, o que pusieras [Hemeroteca] en el titular, creo, y como sugerencia.
Para mayor precisión y evitar confusiones...
3
K
58
#3
luspagnolu
#2
Sí, ya lo he hecho. Muchísimas gracias.
2
K
48
#7
vviccio
*
Qué pasa con los satélites, creo que pueden detectar cualquier foco de calor por pequeño que sea y también pueden detectar el estado de los montes (humedad,densidad, etc.).
Ya se han olvidado de los incendios del 2017
1
K
26
#9
Gry
#7
En la NASA publican los datos de satélite, no sé si es ahí o en otro sitio pero vi un vídeo de uno que explicaba como configurar alertas personalizadas por region.
firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:today;@-7.8,42.7,7.9z
0
K
14
#10
Raziel_2
#7
Ya se han olvidado los votantes de que después de arder el monte, luego se repobla con eucalipto.
0
K
11
#4
Pixmac
Hace años que han instalado cámaras para detectar incendios y todo sigue igual. A la vista está que o son pocas, mal ubicadas o que sirven de bien poco.
0
K
20
#5
ContinuumST
"Asegura que las cámaras de vigilancia y la inteligencia artificial facilitan mucho la labor de los investigadores."
Ajem. Cof-cof...ajem...
0
K
15
#6
chavi
*
Joder con la IA...
Que sepan que la IA no es responsable de nada. Lo son ellos
"abre la puerta a acabar con la moratoria del eucalipto y que sea el sector el que regule."
Acojonante.
Ellos son los culpables, no "la IA".
0
K
13
#8
Ramen
No se qué genera más humo, si los incendios o el comercial que ha vendido este proyecto de vigilancia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
