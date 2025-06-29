edición general
9 meneos
34 clics
La conselleira de Medio Rural teme un verano complicado: "Estamos traballando xa coa IA para adetección de lumes e vixilancia" (Hemeroteca)

La conselleira de Medio Rural teme un verano complicado: "Estamos traballando xa coa IA para adetección de lumes e vixilancia" (Hemeroteca)

María José Gómez abre la puerta a acabar con la moratoria del eucalipto y que sea el sector el que regule.

| etiquetas: conselleira , medio , rural , verano , complicado , trabajo , ia , detección , fuegos
7 2 0 K 109 actualidad
10 comentarios
7 2 0 K 109 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
Son declaraciones de finales de junio pero total y absolutamente actuales.
1 K 34
nilien #2 nilien
#1 Entonces quizás convendría que lo mandaras por el sub Hemeroteca, o que pusieras [Hemeroteca] en el titular, creo, y como sugerencia.

Para mayor precisión y evitar confusiones...
3 K 58
luspagnolu #3 luspagnolu
#2 Sí, ya lo he hecho. Muchísimas gracias.
2 K 48
vviccio #7 vviccio *
Qué pasa con los satélites, creo que pueden detectar cualquier foco de calor por pequeño que sea y también pueden detectar el estado de los montes (humedad,densidad, etc.).
Ya se han olvidado de los incendios del 2017
1 K 26
Gry #9 Gry
#7 En la NASA publican los datos de satélite, no sé si es ahí o en otro sitio pero vi un vídeo de uno que explicaba como configurar alertas personalizadas por region.

firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:today;@-7.8,42.7,7.9z
0 K 14
Raziel_2 #10 Raziel_2
#7 Ya se han olvidado los votantes de que después de arder el monte, luego se repobla con eucalipto.
0 K 11
#4 Pixmac
Hace años que han instalado cámaras para detectar incendios y todo sigue igual. A la vista está que o son pocas, mal ubicadas o que sirven de bien poco.
0 K 20
ContinuumST #5 ContinuumST
"Asegura que las cámaras de vigilancia y la inteligencia artificial facilitan mucho la labor de los investigadores."

Ajem. Cof-cof...ajem...
0 K 15
#6 chavi *
Joder con la IA...

Que sepan que la IA no es responsable de nada. Lo son ellos

"abre la puerta a acabar con la moratoria del eucalipto y que sea el sector el que regule."

Acojonante.


Ellos son los culpables, no "la IA".
0 K 13
Ramen #8 Ramen
No se qué genera más humo, si los incendios o el comercial que ha vendido este proyecto de vigilancia.
0 K 10

menéame