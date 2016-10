Consejos de fotografía callejera y configuración de la cámara

3 meneos 106 clics

La fotografía callejera es una de esas modalidades fotográficas que se me antojan según la estación del año. Echando un ojo a mis fotos me dí cuenta que posiblemente el 95% de las fotografías de calle estaban hechas en otoño y sobretodo en invierno, en cuanto empieza el buen tiempo la cámara se queda guardada en la mochila cuando salgo, haciendo compañía a la inspiración. En este artículo quiero contarte qué métodos he descubierto y utilizo cuando salgo a fotografiar la vida en la calle, Modos semiautomáticos, cómo enfocar, pasar desapercibido.