El Consejo de Estado alerta de la “relajación” en el control de antecedentes para la regularización de migrantes

El Consejo de Estado ha enmendado la plana al Ministerio de Migraciones, que pretende que una mera “declaración responsable de inexistencia de antecedentes” –en el caso de que el país de origen no emita un certificado– sirva para acceder a la regularización extraordinaria de inmigrantes con la que el Gobierno quiere sacar de la clandestinidad a medio millón de personas que viven de manera irregular en España.