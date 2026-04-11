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El Consejo de Estado alerta de la “relajación” en el control de antecedentes para la regularización de migrantes

El Consejo de Estado alerta de la “relajación” en el control de antecedentes para la regularización de migrantes

El Consejo de Estado ha enmendado la plana al Ministerio de Migraciones, que pretende que una mera “declaración responsable de inexistencia de antecedentes” –en el caso de que el país de origen no emita un certificado– sirva para acceder a la regularización extraordinaria de inmigrantes con la que el Gobierno quiere sacar de la clandestinidad a medio millón de personas que viven de manera irregular en España.

| etiquetas: inmigrantes , consejo de estado , gobierno
6 5 0 K 87 Inmigración
4 comentarios
6 5 0 K 87 Inmigración
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Pero a ver, como le vas pedir a una persona un certificado que su país no emite, afecta también a quien no tienen antecedentes, automáticamente le quitas la posibilidad a los ciudadanos de origen de esos países a nunca poder vivir legalmente en España (ojo, no confundir con obterner la nacionalidad, muchos mezclan ambos conceptos para enmierdar el tema)

En todo caso solicita dar autorizaciones temporales mientras se crea con ese país algún mecanismo de verificación de antecedentes

Y repito,…   » ver todo el comentario
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hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
#2 Soy el primer defensor de esta regularizacion, pero entenderas que una declaracion responsable de no tener antecedentes es igual de util que el papel que te dan cuando vas a usa y afirmas que no vas a atentar contra el presidente.
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#4 Borgiano
#2 Serán fachas de esos.
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FunFrock #1 FunFrock
No es un bug, es una feature
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menéame