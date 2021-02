La consejera palmera que se vacunó se niega a dimitir con el apoyo de Pestana

La consejera palmera de Sanidad, Susana Machín, compareció hoy junto al vicepresidente y compañero de partido para reafirmar que no dimitiá, amparada en el apoyo del PSOE palmero y de su secretario general y Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Machín recalcó que nunca pasó por su cabeza dimitir y que a pesar de que la Consejería de Sanidad emitió un comunicado en el que le negaba la segunda dosis mientras se resolvía el expediente, recibió un correo requiriéndola para que recibiera esa segunda dosis, “y me la he puesto”, añadió