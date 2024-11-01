La conquista del Reino de Ormuz por Alfonso de Albuquerque, El Terrible, que convirtió al Estrecho en el primer control geopolítico de la riqueza mundial

En las crónicas marineras del siglo XVI aparecía como reino la pequeña isla de Ormuz que hoy subsiste como paradisíaco destino turístico de playas de arenas rojizas en la provincia de Hormozgán en Irán; muy cerca de la estratégica y actualmente famosa isla de Jarg (Kharg). Alfonso Albuquerque El Terrible convenció a su rey Manuel I El Afortunado de que Portugal, para dominar el comercio de especias no necesitaba conquistar grandes reinos o someter a países enteros, sino sólo conseguir el control de tres llaves geopolíticas.