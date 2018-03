¿Conoces el accidente del Le Joola?

Lancé esta pregunta en el nótame anteayer, 42 personas respondieron, 2 dijeron que sí (un usuario que dijo luego que realmente no lo conocía y yo), a otro usuario le sonaba, mientras que 39 no lo habían oído nunca nombrar.

Quizás, mientras lees estas líneas estés pensando y tampoco te suene ni remotamente, ¿es así?

¿Y el Titanic? Ese sí debe sonarte, a ti y muy posiblemente a todos tus conocidos, no es de extrañar, desde su hundimiento en 1912 hasta 1987 fue el accidente en tiempos de paz con mayor número de víctimas, aproximadamente 1500 personas murieron esa noche en el trayecto Southampton-Nueva York.

Sin embargo, el MV Le Joola sigue siendo un desconocido en lo que a los accidentes navales se refiere, ¿quizás ocurrió hace mucho tiempo? ¿quizás no hubo “suficientes” víctimas? Por no salir no aparecía ni en la Wikipedia, ayer mismo (26 de marzo de 2018) lo incluí en su lista de naufragios tras comentar este tema en el nótame.

¿Y si te dijera que en el Joola fallecieron, como mínimo, 400 personas más que en el Titanic, siendo hoy el segundo accidente en número de víctimas en tiempos de paz? ¿y si además añado que ocurrió en este siglo? Ni idea, ¿verdad? No te preocupes, posiblemente no vas a encontrar a prácticamente nadie que lo haya oído nombrar, en español no hay prácticamente referencias al accidente, de hecho, la mayoría de lo que hay son noticias que critican que 10 años después es una noticia poco o nada conocida, de medios que 10 años antes lo nombraron de pasada. A mí me tocó hacer un trabajo al respecto al poco de iniciar la carrera, hasta entonces no lo había oído nombrar, después tampoco.

El MV Le Joola era un buque Ro-Ro (Roll-On Roll-Off, un ferry, transporte de personas y carga rodada) propiedad del gobierno de Senegal, tenía una eslora de 79,5 m, una manga de 12 m y un calado de 3,1 m, con capacidad para 536 pasajeros, 44 tripulantes (580 personas) y 35 vehículos (y algo de carga en bodega), unas 500 TPM. Como es habitual en los ferris, cubría una línea regular 2 veces a la semana, cubriendo según parece la ruta Dakar-Ziguinchor, parando a recoger y dejar viajeros varias veces en el camino. Era un buque habitual para mercaderes que adquirían productos al norte de Senegal para venderlos al sur, esquivando rodear Gambia por carretera. Por lo que parece el buque entraba por pelos en la legalidad: los buques Ro-Ro son garajes flotantes, sin ningún tipo de mamparo (pared) que evite que en caso de entrada de agua esta inunde todo el interior, es decir, no están compartimentados, esto además provoca que, en caso de entrar agua, las superficies libres acaben con la escasa estabilidad que les queda de llevar la carga sobre cubierta y la altura sobre el agua (tenía un francobordo bastante alto, francobordo: distancia vertical desde la línea de agua hasta la primera cubierta a la intemperie, altura fuera del agua). Con una escora de 10 a 20 º según donde se consulte el agua ya entraba por la primera abertura inundable.

En conclusión ya de serie se trataba de un buque, digamos, especialmente sensible.

Una fuente (muy recomendable su lectura) habla de que además de los niños de 5 años, no pagaban billete, militares, sus familiares, un invitado (oficialmente) por tripulante y varios otros, que hacían que ocasionalmente hubiera de 1200 a 1500 personas a bordo, con sus equipajes (maletas, bolsas, cabras, esas cosas…). Esta fuente habla de un viaje con hasta 3000 militares y la bodega a tope de vehículos. Por supuesto estas cosas no constaban en papel oficial alguno.

El 26 de septiembre de 2002 (sí, el siglo XXI, ayer mismo) el Joola inicia su último viaje con 1600-2000 personas desaparecidas (se repite bastante 1800 personas, siempre aclarando que es un hecho seguro que habría más), de los que 1034 habían pagado un billete, más su carga y sus vehículos. Aproximadamente unas 4 veces la carga máxima autorizada.

A las 23:00, a la altura de Gambia, una tormenta provoca que las personas que estaban en cubierta (sí, iba lleno hasta la cubierta, intentad meter 2000 personas y su carga mentalmente en el buque de la imagen) a barlovento (banda golpeada por el viento) corriera a refugiarse a sotavento, provocando una escora a sumar a la provocada por el mismo viento de través, que hizo que el buque comenzara a inundarse. A partir de aquí quién no había ido a la banda por su propio pie lo hizo rodando, con la carga mal trincada (o directamente no trincada) haciendo que el buque girara primero sobre su costado y, en menos de 5 minutos (una salvajada en la que todas las fuentes coinciden y que da idea de cómo de sobrecargado habría de ir el buque) vuelca totalmente quedando quilla al sol durante 16 horas antes de hundirse, con 21 de las 22 balsas salvavidas (se ve que a diferencia de la carga sí que iban trincadas y las zafas hidrostáticas pensadas para soltarse a una determinada profundidad de unos pocos metros no lo hicieron), no funcionando tampoco las radiobalizas y, en resumidas cuentas, llegando la marina 19 horas después de la escora inicial, rescatando a algunas personas y los primeros cuerpos los pesqueros de la zona. Una hora antes del hundimiento se seguían reportando gritos del interior del buque. Según la Wikipedia el balance oficial es de 1863 muertos, 1201 hombres y 682 mujeres, de 11 países (supuestamente 3 españoles, sólo he visto esta cifra en una fuente que lo nombra de pasada) de los que se recuperaron 551 cuerpos, identificando a 93. En el momento del hundimiento prácticamente todos los certificados del buque estaban caducados, hay quién dice que al ser un buque llevado por militares quizás estaba exonerado de llevarlos: no, era un buque del gobierno con un fin civil, a pesar de que se llevara por militares, un ferry, pocos buques deben llevar más papeles para su explotación.

Curiosamente esta imagen u otra del mismo evento vista en otro ángulo la hemos visto mil veces, siendo el ejemplo estándar para narrar que un buque vuelca. Es el Joola en sus últimos momentos con la única balsa que se soltó.

En cuanto a juicios, compensaciones… para 2003 el caso estaba cerrado con 22000 $ por muerto y algún despido, sin haberse hallado ningún culpable del suceso. Ha habido manifestaciones, quizás alguna ha sucedido en Francia y queda constancia de ellas, las que han ocurrido en Senegal han encontrado una y otra vez la indiferencia de su gobierno, que se lava las manos.

¿Recordáis esto en TV? Yo no, en la misma época recuerdo el incidente del Prestige, que ocurrió 2 meses después no dejando ninguna víctima, un par de años antes el submarino Kursk, y en 2012 semanas de bombo con el Costa Concordia (32 muertos, que no es un concurso, pero vaya, hablamos de un mínimo de 60 veces más). Hablando del Kursk, su incidente ocurrió en agosto del año 2000, quedando sus restos a unos 100 metros de profundidad. En 2001, con sumo cuidado, se reflotaron los restos del submarino y se recuperaron todos los cuerpos que había dentro, en 2003 se desactivaron sus reactores nucleares en tierra. El Titanic yace a 3821 metros de profundidad, a 625 km al sudeste de Terranova, recuperarlo no es viable dado el estado de su estructura sometida a más de un siglo de corrosión y una presión considerable, aun así, existen planes para visitarlo este mismo año.

Un buzo no debe en ningún caso bajar de los 60 metros, estando la cota normal en unos 25-30 metros. El MV Le Joola descansa desde 2002 a 19 metros de profundidad, a 20 km de la costa, con 1300 cuerpos y su carga, sin que conste ninguna vigilancia del pecio, y sin que nadie haya mostrado jamás ninguna intención de recuperar el buque o rescatar los restos de las personas que siguen dentro, ni siquiera se ha mostrado intención alguna de documentar debidamente el suceso, supongo que 1863 víctimas puede acabar siendo una cifra conservadora y tampoco es cuestión de airear más el suceso.

Supongo que como decían en la película Sáhara: “estamos en África, a nadie le importa lo que pasa en África”.

*Existe un documental de 8 años después, en el que hablan algunos supervivientes y se cuestiona la lentitud del rescate, creado por la periodista senegalesa Papa Moctar Selane, pero no lo he encontrado. Si alguien lo encontrara agradecería el link.

