Conoce las razones para no votar en España  

En este vídeo exponemos brevemente algunas de las razones fundamentales para no votar en España. Los impulsores del canal YO NO VOTO somos individuos que defendemos y promovemos la abstención política. No formamos parte de ningún partido político ni mucho menos estamos a las órdenes de ninguno de ellos. No estamos financiados por ninguna organización política ni tampoco solicitamos a nadie que nos financie. Nuestro propósito es contribuir a la deslegitimación del Régimen político actual.