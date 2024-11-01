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Congreso sobre Irán, Feijóo Mandela y Abascal S.L

Congreso sobre Irán, Feijóo Mandela y Abascal S.L  

Esta semana: Debate en el Congreso sobre Irán, decreto anticrisis, Feijóo Nelson Mandela, Juanma convoca elecciones, tres mil viviendas, mujeres, más mujeres y Abascal, S.L.

| etiquetas: congreso , irán , feijóo , mandela , abascal , resumen
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