“Con el confinamiento los agresores tienen más oportunidades para cometer abusos contra la infancia”

El Consejo de Europa estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre algún tipo de violencia sexual. No entienden que la sociedad y las administraciones sigan desviando la mirada de los abusos a la infancia y que no existan campañas estatales específicas pese a que los menores que están sufriendo abusos se encuentran ahora en una situación de riesgo. Se hacen campañas sobre violencia de género, pero yo no he visto ninguna campaña estatal donde se informe de que existe el teléfono Infancia Responde o el de la Fundación ANAR.