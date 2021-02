Confesiones de un ex policía bastardo [ENG]

Fui agente de policía durante casi diez años y fui un cabrón. Todos lo fuimos. Este ensayo lleva años dando vueltas en mi cabeza y nunca me he sentido lo suficientemente seguro como para escribirlo. Es una época de mi vida de la que me avergüenzo. Es una época en la que hice daño a la gente y, por inacción, permití que se hiciera daño a otros. Es una época en la que actué como agente violento del capitalismo y de la supremacía blanca. Bajo el pretexto de la seguridad pública, arruiné personalmente la vida de la gente...