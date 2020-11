Un conductor anónimo narra su viaje nocturno de Lugo a Santiago durante el toque de queda

00.10 horas. Salgo de casa, recorro un tramo de la Ronda da Muralla. Impera el silencio. No se mueve ni una mosca. Se enciende el semáforo y bajo por la calle Santiago. A la altura del colegio San José me encuentro a un joven que pasea a dos perros —¿no estaba prohibido?00.43. Llego a la villa de Melide. Al salir de la curva, veo una luz y dos agentes de la Guardia Civil me piden que me detenga. Al otro lado de la carretera observo que hay un turismo también detenido. Iba supuestamente hacia Lugo. Uno de los guardias se dirige a mí amablemente.