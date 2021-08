Conduce un coche de 50.000 € y vive en una mansión de 300 m2: seguimos los pasos de un 'okupa de lujo' en Marbella  

Los dueños de la mansión llegaron a ofrecer 20.000 euros para que se fuera, este los rechazó y disfruta de una vida de lujo. "Esa persona conduce un coche bastante más bonito que el mío. Tengo una hipoteca que no puedo pagar y he tenido que hablar con los colegios de mis hijos porque no puedo pagarlos" expresa la dueña.