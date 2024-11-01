Condenado a multa de 1.920 euros e inhabilitación de año y medio sin animales por golpear a un cachorro en Santander

El Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a un hombre al pago de una multa de 1.920 euros y a un año y medio de inhabilitación para la tenencia de animales por golpear dos veces con un palo en el lomo a un cachorro de husky siberiano cuando este se acercó a sus dos perros. Una mujer que presenció los hechos logró impedir un tercer golpe, recriminando al agresor su conducta. Además de la multa, la magistrada ha fijado una indemnización de 275 euros por daños morales. El condenado deberá abonar los gastos veterinarios y las sesiones...