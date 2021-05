Concha Velasco: "Tuve que teñirme el pubis de fucsia para que me cogiera Berlanga"

"Yo persigo a los directores con los que quiero trabajar. A Luis García Berlanga le perseguía desde 'Novio a la vista' . Pero me decía: "No eres demasiado monstruo todavía, me gustan las personas más feas, que te falte un ojo", explica Concha Velasco. La actriz de 81 años contó que para conseguir el papel en la película 'París-Tombuctú' la mujer de Berlanga le aconsejó que "me tiñera de fucsia hasta el pubis". Al verla Luis García Berlanga lo tuvo claro: "Estás elegida, hija, algún día tenía que ser".