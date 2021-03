Comunismo o Libertad: ¿Qué libertad?

Es cuanto menos gracioso que la derecha neoliberal lance una campaña con ese lema, cuando ellos son los herederos de un régimen autoritario franquista y falangista del que no reniegan, que prohibió toda clase de libertad a los que no siguieran su camino durante 40 años. Cómo van a renegar de sus padres fundadores Fraga y compañía.

Es cuanto menos curioso que hablen de libertad, cuando en realidad quieren decir "democracia o dictadura del mercado". Porque cuando hablan de libertad, ¿libertad de qué? ¿Libertad de expresión? Encerrando a titiriteros y raperos... ¿Libertad de prensa? Para inventar noticias sobre partidos politicos rivales y controlar los medios de comunicación para tergiversar noticias a su favor. ¿Libertad de reunión? Para usar la ley mordaza cuando hay manifestaciones segun en que barrios. ¿Libertad ideológica o de pensamiento? Para ilegalizar partidos rivales...

La libertad de la que habla la derecha neoliberal es la libertad de seguir favoreciendo a sus amigos, a los de la clase alta, de seguir especulando, de seguir privatizando servicios publicos. Porque esta derecha y ultraderecha son fascistas económicos: o seguis el modelo económico que yo planteo o el caos. O me seguis dejando privatizar hasta el aire que respirais, o el caos.

Y el problema no es el eslogan. El problema es toda esa caterva de iletrados politicos que se lo compran gratis, que les ponen una banderita delante y que ni siquiera saben quién coño fueron ni Olof Palme ni Tage Erlander, que ni si quiera saben lo que es la socialdemocracia y como sacó de la pobreza a miles de suecos a partir de los años 50, pasando de ser pescadores a tener uno de los sistemas industriales y de estado de bienestar más prosperos de la europa de la época. Y es que si al sistema socialdemocrata sueco de Olof Palme lo llaman comunismo, es que hasta respirar por el agujero izquierdo de la nariz es comunismo.

Y es que lo más cercano que estuvieron de ese sistema fueron los más mayores cuando tenian 14 años y tenian que irse a trabajar de camareros en el chiringuito de playa sirviendo copas a las suecas que venian a veranear en España en los 60, 70 y 80, mientras en España no podían ni irse a la vuelta de la esquina de vacaciones. Esa caterva de mamarrachos que estan endeudados hasta las cejas por 30 años, que estan viendo como peligran sus pensiones, como peligra su sanidad pública (que muchos nacieron gracias a los hospitales públicos y no en la cuadra del burro y los cerdos como muchos abuelos en el pueblo), y su educación pública de la que muchos de ellos usaron cuando fueron al colegio, instituto y/o universidad, que están viendo que no van a llegar a tener una pensión, que están viendo como sus hijos y nietos apenas pueden acceder a una vivienda y formar una familia incluso habiendo hecho lo que ellos aconsejaron, estudiar, que están viendo como incluso esos estudios no valen para nada mas que salir por mar, tierra o aire (quien tiene posibilidad, incluso habiendo trabajo de eso aqui, pero claro, pagado con cacahuetes), que están viendo como cada vez los servicios publicos se privatizan y las listas de espera cada vez son más largas y la atención disminuye la calidad. Que están viendo que estos del eslogan están robando a manos llenas, con todo mamandurrias, que se están riendo en su puta cara y ellos ¿que harán? Pues claro, comprarles el eslogan ¡que vienen los comunistas! y seguir votandoles, seguir tirándose piedras contra su mismo tejado y seguir el argumentario del equipo de futbol (partido politico) para sentirse bien por la noche mientras duermen. No sea que les llegue el sindrome Pedro Sanchez y no puedan dormir por la noche.

Pero oye, que les van a rebajar los impuestos (para que se los gasten en los seguros privados que luego se desentenderán en cosas graves), que les van a dar flexibilidad laboral (para que puedan ser despedidos de hoy para mañana y recambiados por otro de la lista de espera del paro), y eso si, sobre todo, les van a dar libertad, libertad para ser esclavos de la deuda, del trabajo y como ya dijeron del Foro Económico Mundial, para que no tengan nada y sean felices...