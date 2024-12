La comunidad de opositores sirios en España celebra el final de la dictadura de Asad

Llevaban esperando este momento durante 13 años, y no han dormido en toda la noche. Algunos rostros, como el de Karim Olabi, son nuevos, porque cuando arrancó la revolución siria no eran más que unos niños. Otros, como el de Muafak Asad, portavoz de la Associació Siriocatalana per la Llibertat y la Democràcia, fundada en 2011, con el arranque de las protestas contra el régimen asadista, son veteranos y llevan ya mucha mili encima, muchas manifestaciones a sus espaldas exigiendo una libertad que nunca llegaba