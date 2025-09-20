La comunidad lo acabó matando: Menéame y el mundo

Estaba yo leyendo Hacker news el debate sobre la nueva medida del gobierno de Trump respecto a las visas H1B.

Este es el comentario más votado (me permito traducir):

Creo que hay muchos debates interesantes sobre la política de inmigración y sus efectos en el mercado laboral, pero algo que vale la pena señalar aquí es que el problema principal que casi todos los demás países del mundo tienen no es la inmigración, sino la fuga de cerebros.Una fortaleza estratégica fundamental de EE. UU. durante el último siglo ha sido que todos los que tienen algún talento quieren venir aquí a trabajar, y en general les hemos permitido hacerlo. Se puede discutir qué tan bien nos ha funcionado eso —habiendo trabajado con muchísimos H1b extremadamente talentosos en una industria construida en gran parte por inmigrantes, lo consideraría bastante positivo—, pero seguro que no les ha funcionado bien a los países de donde vinieron esas personas talentosas.

Y la respuesta:

El H1B ha sido excelente para Estados Unidos. En las últimas décadas, ha habido un aumento en el abuso del programa para obtener talento de nivel medio a tarifas por debajo del mercado, lo que realmente perjudica a la clase media en Estados Unidos. La gente necesita entender que la mayoría de los reformistas no quieren deshacerse de la inmigración verdaderamente excepcional a los EE. UU. Necesitamos limitar el volumen, especialmente los inmigrantes que compiten directamente con una clase media debilitada en los EE. UU. Avísame si quieres más información sobre este tema.

Se puede ver claramente como dos puntos de vista sobre el mismo tema llevan a una discusión racional y educada. Ahora veamos Menéame:

La propaganda que Trump está dando a EEUU, destruye cualquier promoción que la industria del cine americana ha estado otorgando al país durante un siglo.

¿Está Meneame muriendo por su dirección o por su comunidad? El debate y la calidad de las noticias y comentarios acaba siendo todo.