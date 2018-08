Comunicado de la directora Arantxa Echevarría sobre su película, 'Carmen y Lola'

“Carmen y Lola” habla del amor universal. Del amor cuando eres un adolescente que no sabes aún qué eres como individuo, de lo difícil que es sentirte diferente y no tener referentes válidos a tu alrededor. El amor de dos chicas gitanas. También trata de la raza gitana. Desde el máximo de los respetos y del pudor. Como paya, sabía desde un primer momento, que mi mirada hacia el universo gitano sería juzgada y no bien vista por los propios gitanos.